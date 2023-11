Stamattina i Vigili del Fuoco di Messina hanno messo in campo un vasto spiegamento di forze per il ritrovamento di un uomo che era precipitato in un dirupo al Villaggio Molino.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Reparto Volo di Catania, allertato dal Comando Provinciale di Messina. Purtroppo, una volta raggiunto l’uomo, ai Vigili del Fuoco non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. A perdere la vita è stato un anziano di 81 anni di Altolia.

Erano pronti anche i soccorsi di sanitari per prestare le prime cure del caso e trasportarlo in ospedale.