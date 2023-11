Stato di agitazione di categoria da parte delle strutture convenzionate per la branca di radiologia e delle branche a visita.

I sincacati Andiar – Assocendis ed Svb, rappresentati dai dottori Iannelli e Gibiino, esprimono il loro disappunto dopo quanto avvenuto nell’ultimo incontro sindacale.

“I soldi dell’abbattimento delle liste di attesa, promessi originariamente e che si aggiravano intorno i 12 milioni di euro, saranno solo in minima parte utilizzati e non si capisce neanche in che minima parte. – spiegano – Infatti, con un alquanto bizzarro conteggio non concordato prima, l’assessorato ha proposto il calcolo di un fattore delta che considera come abbattimento lista di attesa soltanto le prestazioni critiche (69 in totale tra tutte le branche) eseguite in più nell’anno 2023 rispetto al 2022. Come se tutte le altre prestazioni non avessero pari dignità”.

Ma c’è un aspetto che proprio non va già ai sindacati che hanno indetto lo stato di agitazione: “Il tutto avviene quasi a fine anno, quando le strutture, ormai con prestazioni di vario tipo già prenotate, non hanno alcun modo di organizzarsi. È inaccettabile questa penalizzante riservata esclusivamente alle branche a visita ed alla radiologia. Mentre non si applica alle liste di attesa abbattute dal pubblico (tutte e non solo alle 69), non si applica all’abbattimento dei ricoveri (tutti e non solo i 17 previsti dal PRGLA) ed addirittura si paga l’extra budget delle altre branche. Fattore penalizzante tra l’altro non sottoscritto nei verbali a firma dei Sindacati e dell’Assessore Volo. Tutto ciò è un ingiusto ricoscimento a chi ha, in buona fede, lavorato sino ad oggi per abbattere si spera, non a proprie spese, le liste di attesa”.