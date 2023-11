Messina: Uomo disperso in un dirupo a Molino, in arrivo elicottero dei Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Messina è entrata subito in azione. La zona è raggiungibile solo per via aerea

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Un uomo è finito in un dirupo in località Molino, a Messina. Una squadra dei Vigili del Fuoco del capoluogo sta operando per il suo recupero. La zona è assolutamente impervia e accessibile soltanto per via aerea. Pertanto sul posto si sta portando un elicottero dei Vigili del Fuoco con personale aerosoccorritore proveniente da Catania. Saranno forniti aggiornamenti. Leggi anche Mirto: incendio in zona “Mascarone”, intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco Confermato lo sciopero dei lavoratori Caronte & Tourist dello Stretto di Messina

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram