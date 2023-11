Anche Patti, come ogni anno, ha celebrato la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armata, un momento ufficiale commemorativo, rivolto alla cittadinanza.

Alla ricorrenza hanno preso parte le autorità militari e civili, con in testa il primo cittadino Gianluca Bonsignore, una rappresentanza di scolaresche e cittadini.

I presenti alla manifestazione, hanno raggiunto Piazza Marconi, dopo la celebrazione della Santa Messa, svoltasi nella chiesa San Nicolò di Bari e presieduta da Don Emanuele Di Santo. Il sindaco Bonsignore, ha deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti. L’evento è poi culminato con il corteo che ha raggiunto il monumento ai caduti di Nassihrya, lungo la via Trieste, dove è stata deposta un’altra corona d’alloro, in loro specifica memoria.

Ogni 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.