Lotta all’abbandono di rifiuti a Torregrotta. Il Vicesindaco, nonché Assessore alle politiche ecologiche, Michele Formica continua la sua battaglia verso chi abbandona immondizia in modo incontrollato e per rendere il servizio di raccolta differenziata sempre più attento.

In tal senso, sin dall’inizio del suo mandato, ha messo in pratica una serie di iniziative per far informare i cittadini circa il corretto conferimento dei rifiuti.

Intanto Formica fa sapere che il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti. Non più quindi una sanzione amministrativa. Secondo quanto stabilito dalla nuova versione dell’articolo 255 chi abbandona rifiuti è punito con multe dal mille a 10mila euro. Una pena che può aumentare fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Pene più aspre quindi per gli zozzoni che gettano spazzatura in strada.

Inoltre a Torregrotta si tende ancora la mano al dialogo e il Comune fa sapere che si è aperto un dialogo anche con i condomini che stanno migliorando di fatto il conferimento della differenziata.