Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata le temperature saranno miti e ancora un po’ sopra la media del periodo. In serata, infiltrazioni umide favoriscono un aumento della nuvolosità.

Temperature leggermente in aumento rispetto a ieri, almeno durante il giorno. I venti spireranno moderati di Scirocco in rotazione a Libeccio. Per quanto riguarda i mari, basso Tirreno da quasi calmo ad agitato. Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.