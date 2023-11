Il Palermo torna battuto da Genova. A Marassi vince la Sampdoria che impone ai rosanero la seconda sconfitta di fila. Non certo un buon momento per gli uomini di Corini che, con un punto ottenuto in tre partite, scivolano al quinto posto.

Male il primo tempo. La Sampdoria costruisce tre nitide palle gol, in particolare con Kasami che colpisce il palo interno a Pigliacelli battuto. L’estremo difensore rosanero deve fare gli straordinari su Vieira, dimenticato tutto solo e poi è bravo anche sul tiro di Esposito. La prima occasione dei siciliani giunge al 33’: cross di Henderson, Ceccaroni colpisce di testa e De Paoli salva sulla linea. Solo un fuoco di paglia perché, sul finire del primo tempo, la Samp trova il vantaggio. Lucioni prova a rilanciare, ma Esposito lo anticipa e il difensore rosanero finisce per commettere fallo. Il Var, consultato per tre lunghi minuti, conferma il calcio di rigore. Borini batte, Pigliacelli para, ma lo stesso Borini segna sulla respinta.

Nella ripresa Corini prova a cambiare qualcosa. Il Palermo attacca a testa bassa e rischia di scoprirsi. Nel finale di gara Filip Stankovic, scuola Inter e figlio dell’ex centrocampista nerazzurro Dejan, nega la gioia del gol a Soleri per ben due volte e a Mancuso. Finisce 1-0. FOTO: Facebook Palermo FC