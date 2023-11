Il Città di Villafranca batte in trasferta 3-2 il Torregrotta, nella gara della settima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C, e sale momentaneamente in vetta alla classifica con 19 punti in attesa del match del Monforte San Giorgio.

Il Torregrotta si era portato sul doppio vantaggio con le reti di Isgrò e Rotella, ma il Villafranca ha ribaltato l’incontro con le reti nella ripresa di Cordima, La Vecchia e Libro; adesso il Città di Villafranca attende la partita Rodì Milici-Monforte San Giorgio.

Negli altri anticipi successi esterni per Pro Falcone e Nuova Peloro. Il Pro Falcone ha sconfitto 3-1 il Melas, mentre la Nuova Peloro ha avuto la meglio sullo Stefano Catania per 1-0, grazie alla rete di Isgrò. E’ stata invece rinviata al prossimo 15 Novembre si la gara ORSA Promosport-Lipari, per via delle condizioni meteo avverse che non hanno permesso agli ospiti di raggiungere il terreno di gioco di Barcellona.