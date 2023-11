La Futura Brolo batte in casa 5-2 il Real Casale, nel match della settima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B, e rimane al secondo posto in classifica con 16 punti, mentre pareggio 1-1 dell’Orlandina contro il Città di Petralia Soprana.

La formazione brolese si è imposta grazie alle doppiette di Masi e Scaffidi Argentina, e alla rete di Raffaele Addamo, mentre all’Orlandina (nella foto la partita di Coppa Sicilia col Sinagra) non è bastato il gol di La Rosa che aveva siglato il momentaneo 1-0. Con questo pareggio la squadra di Capo d’Orlando raggiunge in terza posizione con 11 punti il Comprensorio del Tindari e il Sinagra.

Negli altri anticipi di Sabato sconfitte per Nasitana e Sfarandina. La Nasitana è stata superata nettamente in casa 4-0 dal Villabate Calcio, mentre la Sfarandina ha perso in trasferta 3-1 contro lo Sporting Termini. Nelle partite in programma Domenica il Sinagra affronterà in trasferta la capolista Bagheria, mentre il Comprensorio del Tindari farà visita al Gangi.