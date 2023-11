Assolta in abbreviato per non avere commesso il fatto una 31enne di Capo d’Orlando. La donna era accusata del reato di evasione dai domiciliari dai quali poteva uscire soltanto per recarsi al lavoro.

Nel giugno 2019, una segnalazione ai Carabinieri riferiva che la ragazza era stata notata intorno alle 19,45 a bordo di uno scooter condotto dal padre. I Militari acquisirono immagini di videosorveglianza, confermando la circostanza. La giovane donna, all’epoca dei fatti 26enne, fu denunciata e rinviata a giudizio.

I Il legale Alessandro Nespola ha chiesto la visione integrale dei filmati estrapolati dai Carabinieri e delle carte d’identità di tutti i componenti il nucleo familiare del conducente del mezzo a due ruote. Il giudice Monocratico, Giuseppe Turrisi, ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo non sufficiente e contraddittoria la prova fornita dall’accusa che aveva chiesto sei mesi di reclusione.