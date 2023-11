L’Assemblea dei Comuni Soci della SRR (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Messina Provincia, la più grande SRR in Sicilia in termini di compagine societaria con 57 Comuni, ha richiesto l’accesso agli atti riguardanti il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) per il Polo Impiantistico da realizzare a Mazzarrà Sant’Andrea, immotivatamente fermato dalla Regione.

I Comuni soci della SRR si sono riuniti nei giorni scorsi in Assemblea, per discutere alcuni punti importanti che riguardano la gestione dei rifiuti e in particolare proprio del Polo di Mazzarrà Sant’Andrea. Nello specifico è stata trattata la problematica del processo autorizzativo per il rilascio del PAUR, che permetterebbe alla SRR Messina Provincia il recupero in materia di trattamento di rifiuti urbani, con l’inclusione e l’adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da crearsi nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Inoltre verrà così consentita la costruzione e la gestione di un Polo impiantistico pubblico, per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché di ridurre e tamponare alcune criticità che insistono nella vicina discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

“Questo provvedimento permetterebbe, soprattutto ai Comuni e, quindi, alle comunità, di poter avere enormi risparmi sul conferimento dei rifiuti e di poter respingere al mittente imposizioni unilaterali, da parte delle società proprietarie di impianti, in altre parti della Regione e anche fuori Regione, che negli ultimi mesi si sono succeduti in maniera costante diverse volte – afferma il Presidente della SRR e Sindaco di Sinagra Antonino Musca -. E’ inconcepibile che, negli ultimi mesi, i costi per i Comuni siano aumentati quasi del doppio, passando sa 220 euro a tonnellata di inizio anno agli attuali 350 euro e che questo costringerà le Amministrazioni coinvolte a rivedere i piani economico-finanziari di previsione, a danno dei loro cittadini”.

Durante l’Assemblea si è anche evidenziato come il procedimento si sia immotivatamente fermato, senza avere più notizie dalla Regione in merito, con l’aggiunta di un non meglio precisato documento “Riservato” sulla procedura. Eppure erano stati fatti passaggi importanti da parte del Presidente della SRR, come la convocazione, da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti gli attori principali coinvolti nella questione PAUR. Successivamente è stata fornita un’ulteriore documentazione alla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) dell’Assessorato, per rilasciare una seconda VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ma anche su questa riunione non si hanno notizie. Si sa solo che, nella seduta plenaria della Commissione Tecnica Specialistica, è stato discusso l’argomento PAUR emettendo il consequenziale parere. Ma ancora oggi, dopo oltre 40 giorni, tale parere non risulta pubblicato sul portale regionale delle valutazioni d’impatto ambientale.

Alla luce di questo ritardo è stato deciso dall’Assemblea dei Soci della SRR di richiedere l’accesso agli atti, al fine di avere una copia del parere rilasciata dalla CTS il 21 Settembre 2023, e ciò per verificare l’effettivo contenuto e la esaustività/incidenza del medesimo in relazione all’emissione del PAUR. La richiesta è stata già inoltrata dal Direttore Generale Giuseppe Mondello alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e al Dipartimento Tecnico dello stesso, e infine alla Commissione Tecnico Scientifica. Nell’Assemblea è stato poi deciso di riservarsi la possibilità di altre iniziative, volte anche all’accertamento di eventuali responsabilità, anche omissive. A tale scopo verrà inoltrata nei prossimi giorni la richiesta al Prefetto di Messina di un incontro con il Consiglio di Amministrazione, per poter illustrare le procedure e i ritardi che stanno portando enormi disagi ed aumenti di costi per i Comuni e le loro comunità.