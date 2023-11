Dopo ben 41 anni e 2 mesi di servizio effettivo, è andato in pensione – lo scorso primo novembre – il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Salvatore Baglione, prezioso punto di riferimento del commissariato di Sant’Agata Militello, dove ha svolto la sua attività negli ultimi trentadue anni di carriera.

Baglione, originario di Mistretta ma oramai santagatese d’adozione, ha cominciato la sua attività lavorativa presso la Questura di Milano dove è rimasto per sette anni. Successivamente è stato trasferito presso gli uffici della Questura di Messina per trentaquattro anni di cui trentadue, come detto, al Commissariato di Sant’ Agata di Militello.

Negli anni di servizio, Baglione si è fatto apprezzare da cittadini e colleghi per la grande professionalità e sensibilità maturate soprattutto nel delicato e importante Ufficio Denunce e Deleghe di cui, per un periodo, è stato anche il responsabile.

Per la sua spiccata indole investigativa, durante l’attività è stato insignito di numerosi riconoscimenti: fra questi citiamo, la Pubblica Benemerenza – onorificenza conferitagli sia dal Ministero dell’Interno che dal Consiglio Comunale di Sant’Agata di Militello – oltre ad un altro riconoscimento da parte del Lions Club di Sant’Agata di Militello, “per i servizi resi a questa comunità e a quella dei Cittadini delle Comunità limitrofe”.

Al Sovrintendente Capo Salvatore Baglione, viene unanimemente riconosciuto di avere svolto il difficile mestiere di tutore dell’ordine con garbo, gentilezza e senso del dovere, elementi distintivi dimostrati sia in servizio che fuori servizio.

I Colleghi, la nostra Redazione e la comunità di Sant’Agata Militello, porgono alla persona che tutti conosciamo e chiamiamo con affetto “Comandante Baglione”, i migliori auguri per il prestigioso traguardo raggiunto. Ad Maiora.