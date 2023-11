Un detenuto di alta sicurezza ha aggredito un agente penitenziario che è andato purtroppo incontro all’asportazione della milza.

Il gravissimo episodio si è verificato nel carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo. A renderlo noto è stato il segretario nazionale di PolGiust, Francesco Davide Scaduto. L’agente è stato colpito con un pugno al volto. Quando è finito a terra, è stato colpito con calci all’addome. Alla base dell’aggressione, un procedimento disciplinare che il detenuto non ha accettato.

Secondo Scaduto ila”è inammissibile che ancora oggi negli istituti penitenziari non sia possibile avere regimi e trattamenti differenziati e soprattutto con limitazioni di benefici concreti e che possano fungere da deterrente per limitare tali comportamenti violenti nei confronti degli operatori penitenziari tutti. Si chiede alle autorità centrali del Dap di intercedere con il governo per ottenere soluzioni immediate e efficaci che non possono essere quelle di trasferire i facinorosi in altre regioni”.