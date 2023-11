Domenica 5 novembre l’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena organizza una cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un’occasione per onorare e ricordare i Caduti per la Patria.

Nelle quattro postazioni del comune tirrenico ovvero Villafranca centro, Divieto, Serro, Calvaruso, si effettuerà l’alzabandiera con il trombettista che eseguirà il suono del silenzio, e poi si procederà con la deposizione delle ghirlande e la lettura della preghiera per i caduti di tutte le guerre. Il primo appuntamento mattutino sarà preceduto dalla S. Messa presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes, alla presenza delle autorità civili e militari. Infine ci sarà un intervento commemorativo del Primo Cittadino, Giuseppe Cavallaro.