Si svolgerà a Ficarra con due incontri, domenica 12 e domenica 19 novembre 2023, l’iniziativa “CerAmica”, laboratorio didattico di pittura su ceramica per bambini (6-11 anni).

E’ organizzata dall’Associazione “Sulle tracce del Gattopardo”, con il patrocinio del Comune di Ficarra, Città dell’Olio. Il laboratorio si terrà presso il Palazzo Busacca, dalle ore 15,00-17,30, e sarà curato dall’artista Cetty Tomasello. Cetty Tomasello inizia la sua carriera artistica nel 1990. Vivendo a Santo Stefano di Camastra, città della ceramica, approfondisce anche la realizzazione dei manufatti in terracotta e la cottura al forno, ma la sua indole è prettamente da decoratrice. L’8 luglio 2023 ha vinto il prestigioso premio “Spoleto Art” con un’opera che vuole esprimere la sua evoluzione di donna.

Sul piatto che ha vinto, l’artista dice: “La parte nera rappresenta i miei pensieri più intimi che, seppur scuri, sono immersi in un cielo stellato, luminoso. La parte chiara, con i fiori, è la parte più gioiosa, che mette in equilibrio il mio sentire”. L’esperienza di questo laboratorio si è voluta rivolgere ai bambini per passare quest’arte alle generazioni future.