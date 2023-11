Il Comune di Galati Mamertino comunica che è stato pubblicato un avviso, per la presentazione delle domande del servizio per la prima infanzia “Spazio Gioco Coccolandia”.

Lo Spazio Gioco è rivolto ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e per info e iscrizioni bisognerà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, entro il 10 Novembre 2023. Per quanto concerne la richiesta della certificazione medica, riferita all’iscrizione allo Spazio Gioco, si specifica che viene richiesto il libretto delle vaccinazioni del bambino/a.

Il servizio è a carattere educativo e ludico, con finalità anche sociali, sarà attivato dal mese di Novembre 2023 e avrà la durata di circa 8 mesi. Lo Spazio Gioco sarà svolto, presso i locali della Scuola secondaria di primo grado ubicata in località Contura, dal Lunedì al Venerdì, in orario antimeridiano e a mezzo Cooperativa di servizi. In caso di domande superiori ai posti disponibili, verrà redatta un’apposita graduatoria secondo le seguenti priorità stabilite: situazione reddituale in base all’attestazione ISEE, minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, minori che vivono in famiglie monogenitoriali, minori che vivono in un nucleo dove sono presenti più di due figli minorenni.