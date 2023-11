La giunta municipale di Milazzo, su proposta dell’assessore Maurizio Capone, ha approvato due delibere con le quali impegna complessivamente 200 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale e per avviare la digitalizzazione dei servizi cimiteriali col censimento delle sepolture.

Saranno adesso gli uffici ad avviare l’iter per affidare ad una società esterna il censimento e la digitalizzazione delle oltre 20 mila sepolture presenti in oltre 50 mila metri quadrati, area nella quale il gran camposanto milazzese si estende. La cifra a disposizione per questo intervento ammonta a 40 mila euro. Con gli altri 160 mila invece si andrà ad operare una manutenzione straordinaria di tutti i luoghi che presentano criticità, intervenendo anche sulle aree verdi ed assicurando una costante manutenzione del sito cimiteriale, curando anche i percorsi frequentati dai visitatori.

“Si è deciso – afferma Capone – di dare il giusto decoro ad un luogo così importante. Nei mesi scorsi con la realizzazione di 250 nuovi loculi abbiamo evitato che potesse verificarsi come in passato il problema delle tumulazioni per mancanza di celle. Poi si è sistemato il muro che era crollato e adesso vogliamo far sì che ogni criticità, anche dal punto di vista della pulizia, sia superata. La vera innovazione è poi la creazione di questa piattaforma che consentirà ai cittadini di individuare la tomba del loro caro defunto grazie ad un totem installato all’ingresso del cimitero. Inizialmente avremo delle funzionalità di base come la gestione dei dati, la localizzazione dei defunti e le lampade votive. Poi andremo ulteriormente a migliorare tale servizio”.

L’esponente della giunta Midili ha sottolineato che “al fine di pervenire alla ottimizzazione dei servizi, l’Amministrazione ha provveduto a far redigere ad un tecnico professionista una nuova planimetria di tutta l’area cimiteriale mediante l’utilizzo di una strumentazione innovativa con la registrazione di tutti i loculi presenti e la numerazione degli stessi.