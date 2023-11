Anche nei Comuni di Galati Mamertino, Longi e Frazzanò si svolgerà la commemorazione dei caduti di tutte le guerre in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

A Longi e Frazzanò la commemorazione si terrà domani pomeriggio. A Longi la cerimonia civile e religiosa in onore dei caduti in guerra avrà inizio alle ore 16:30 quando il corteo, composto dal Sindaco Antonino Fabio, dall’Amministrazione Comunale e da quanti interverranno, preceduti dal Gonfalone Comunale, si recherà dal Palazzo Municipale verso Piazza degli Eroi. Qui l’arciprete Giuseppe Prestimonaco celebrerà la Santa Messa in suffragio dei caduti delle guerre, e poi sarà reso omaggio e verranno commemorati i caduti longesi nel corso dei periodi bellici (1915-1918 e 1940-1945), con la presenza della Banda Musicale “V. Bellini”. Dopo la celebrazione l’Amministrazione, presso la Sala Consiliare, offrirà un piccolo rinfresco agli intervenuti.

Nel Comune di Frazzanò l’appuntamento è in programma alle ore 18:00, con la Santa Messa in Chiesa Madre; a seguire il corteo dei partecipanti muoverà alla volta del piazzale Canapè, per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre.

Invece a Galati Mamertino la cerimonia di commemorazione si svolgerà Domenica 5 Novembre. Alle ore 10:00 il corteo si radunerà, presso la Sezione Reduci e Combattenti, con la presenza della Banda Musicale “G. Verdi” e delle autorità civili e militari. Alle 11:00 verrà celebrata in Chiesa Madre la Santa Messa, officiata dal Parroco Don Vincenzo Rigamo, e al termine della celebrazione il corteo si recherà dalla Chiesa fino ai monumenti ai caduti e Abate Crimi, dove verranno effettuati i saluti delle autorità e degli alunni delle scuole. Infine alle ore 13:00 ci sarà un momento di incontro, nel Salone della Sezione Reduci e Combattenti.