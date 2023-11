Il Sindaco di Castell’Umberto Avv. Veronica Maria Armeli, nel corso di un incontro svoltosi Domenica 29 Ottobre presso la Villa Sandro Pertini, ha tracciato un bilancio dei primi 150 giorni della sua Amministrazione.

Il primo cittadino ha affrontato diversi temi, come il Bilancio di previsione, il Programma triennale delle opere pubbliche, il DUP, la Segreteria Comunale, sottolineando di dare spazio in primis alle istanze dei cittadini e puntando sul concetto di trasparenza.

Il Sindaco Armeli ha ricordato come il Bilancio di previsione sia stato approvato, prima in Giunta Comunale e in seguito nel Consiglio Comunale del 20 Ottobre scorso. Sono stati assicurati i servizi essenziali e il pagamento degli stipendi ai dipendenti, con la ripresa del trasporto scolastico, l’assistenza alla comunicazione e l’imminente partenza della mensa. Il primo cittadino di Castell’Umberto ha poi affermato: “La Corte dei Conti nel 2018, con la Deliberazione n. 156, in riferimento al riaccertamento straordinario dei residui al Rendiconto 2015 e 2016 e al Bilancio dal 2016 al 2018, accertava la sussistenza di irregolarità contabili, situazioni di squilibrio finanziario e profili di criticità, in merito alla gestione finanziaria del Comune di Castell’Umberto. Tutto ciò ha provocato delle difficoltà e criticità dal punto di vista finanziario, che hanno paralizzato l’ente comunale. E’ vero che il risanamento in parte c’è stato, ma cosa ha comportato questo per Castell’Umberto in termini di costi? Per il riaccertamento straordinario dei residui del 2015, l’ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione di 949.442,39 euro, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in 30 annualità, con un importo di recupero annuo di 31.649 euro. Successivamente, in seguito al disavanzo tecnico dell’esercizio 2019 pari a 1.641.568,56 euro, si decide di ripartire la somma di 1.527.698,70 euro come ripiano in 15 anni, con una quota annua di 101.846,59 euro; mentre la restante quota di 113.869,78 euro dovrà essere ripianata in 3 anni, a partire dal 2021. Nel Bilancio 2023 si sono dovuti accantonare 155.800 euro circa, mentre per gli anni a venire saranno accantonati 128.320,06 euro. Questi numeri ci dicono che da quest’anno dobbiamo rinunciare a tante cose, contabilmente stiamo pagando gli anni precedenti.

Riguardo alle strutture siamo messi peggio, di quello che pensassimo. Abbiamo appurato che quei lavori, fatti in tempo, ci sarebbero costati poco e invece adesso c’è un peggioramento delle infrastrutture, e gli interventi ci potrebbero costare tanto. Una parte del contributo statale di efficientamento energetico di 50.000 euro lo utilizzeremo per il Centro sociale di San Giorgio, in cui ci sono delle infiltrazioni ben visibili, con un impegno spesa di 30.000 euro. Altri 30.000 euro li utilizzeremo per la palestra comunale, adiacente le scuole medie, in particolare la zona dei bagni”.

Sono poi intervenuti anche gli Assessori Comunali Antonino Giuseppe Catania Cucchiara, che ha parlato dei lavori di estumulazione di loculi nel cimitero comunale, Valentina Tascone, Massimo Chianetta Trovato, che ha affrontato il tema dell’acquedotto comunale, e il Vice Sindaco Marco Manera, che ha spiegato l’importanza del settore turistico, dando un segno tangibile del cambiamento anche nel cartellone estivo (con diverse manifestazioni dedicate all’ambiente, alle attività ludico-ricreative, la Giornata della disabilità e il coinvolgimento di tutte le Associazioni locali). L’Assessore Comunale Tascone ha evidenziato gli incontri con la dirigente scolastica e i sopralluoghi effettuati nelle strutture scolastiche (in cui è stato rilevato un totale abbandono e degrado); si è cercato, dunque, di agire rispettando la sicurezza e la dignità, e fare tutto a norma di legge. “Abbiamo aperto una Scuola in totale sicurezza in Contrada Sfaranda – dichiara l’Assessore Tascone – e siamo felici di dare ai bambini un edificio a norma. Sono stati eseguiti su tutti gli edifici scolastici gli interventi nell’impiantistica, è stato ripristinato il servizio di trasporto per la Scuola materna, per la mensa scolastica sono stati presentati gli avvisi e contiamo di cominciare questo servizio il 6 Novembre”.