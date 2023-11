Si sono spariti nei boschi intorno a Montalbano Elicona nel pomeriggio di ieri.

Una passeggiata tra la natura si è trasformata in un vero e proprio incubo per una coppia di coniugi che ha perso l’orientamento e ha finito per smarrirsi, senza riuscire a trovare la strada per tornare alla propria auto.

Alle prime luci della sera sono iniziate le ricerche condotte da Carabinieri, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco e volontari. Il sospiro di sollievo intorno alle ore 21 con i coniugi ritrovati in buone condizioni di salute sebbene impauriti. FOTO: ARCHIVIO