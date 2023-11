Torna a battere chiodo il “Comitato intercomunale Rometta/Saponara/ Villafranca Tirrena per i disastri del tratto autostradale Milazzo-Messina.”

Sono diverse le azioni intraprese in questi mesi dal Comitato Presieduto dal Sindaco di Rometta Nicola Merlino e composto anche dai Sindaci di Villafranca, Giuseppe Cavallaro e Saponara, Giuseppe Merlino. Adesso annunciano che avvieranno tutti i provvedimenti giudiziari necessari.

“Rilevata l’assenza di volontà politica -si legge in un comunicato- e delle consistenti risorse finanziarie necessarie per la soluzione dei gravissimi problemi connessi con la percorrenza del tratto autostradale Milazzo-Messina, si individua quale unico mezzo per tutelare i nostri concittadini (utenti dell’indicato tratto autostradale) nonché il nostro territorio, l’attuazione di tutte le azioni giudiziarie previste dall’ordinamento giuridico per il ristoro dei consistenti danni e della grave situazione di pericolo cui si è quotidianamente sottoposti. In tal senso si stanno già intraprendendo le necessarie azioni giudiziarie.” FOTO: ARCHIVIO