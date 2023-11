In occasione della Santa Messa celebrata nel cimitero cittadino in occasione della Solennità di Tutti i Santi, abbiamo intervistato il vice sindaco del comune di Patti Eliana Raffa, la quale ha preannunciato il nuovo regolamento cimiteriale che entrerà in vigore a breve.

Nello specifico, le modifiche apportate, consentiranno all’ente di palazzo dell’Aquila, di poter liberare e rientrare in possesso di quelle aree abbandonate da molti anni, così da poter evadere le numerose richieste da parte dei cittadini pattesi.

Inoltre, il vice sindaco ha espresso particolare importanza riguardo alla struttura del cimitero storico di Patti ed ha affermato che è un bene comunale che deve essere valorizzato e tutelato.

Al riguardo, il vice sindaco ha riferito che l’amministrazione comunale ha presentato un progetto in attesa di finanziamento per la messa in sicurezza del muro di cinta, nella parte bassa confinante con la strada provinciale 128, gravemente compromesso e a rischio crollo.

Infine, si attende un altro finanziamento per gli interventi urgenti, quali rifacimento dei loculi e viali del Campo Santo.