Per consentire l’ingresso anche ai disabili all’interno dell’istituto bancario “Intesa Sanpaolo” in centro a Capo d’Orlando, sul marciapiede di Via Vittorio Veneto, è stata posizionata una rampa modulare.

Una scelta obbligata e correlata da progetto presentato al Comune.

In un primo momento Palazzo Europa aveva approvato il progetto e concesso l’inizio dei lavori.

Una volta posizionata la rampa, però, a detta del responsabile dell’area Urbanistica ed Edilizia, architetto Salvatore Lo Cicero, qualcosa non corrispondeva con il progetto approvato e così si è cercato di trovare una soluzione.

L’ingegnere incaricato dall’istituto bancario ha presentato un nuovo progetto al Comune riducendo notevolmente la lunghezza della rampa soprattutto in prossimità dell’incrocio e con il posizionamento di dissuasori verticali sotto il marciapiede per evidenziare l’eventuale pericolo.

L’area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Capo d’Orlando ha visionato il nuovo elaborato e proprio quando stava per dare parere positivo ecco che viene recapitata agli uffici di competenza una lettera di un avvocato che rappresenta alcuni condomini del palazzo.

Sembra, infatti, che l’installazione della rampa abbia completamente coperto dei pozzi luce di un box sottostante.

Palazzo Europa ha preso tempo e sta cercando di valutare la soluzione migliore per risolvere il problema.

Al momento, però, la rampa modulare è rimasta montata e non con le dovute modifiche previste nel secondo progetto.

Non sono mancate le polemiche e le segnalazioni da parte dei cittadini soprattutto a causa della vicinanza della struttura con l’incrocio del marciapiede e la poca visibilità una volta girato l’angolo.

Una rampa modulare per disabili è necessaria per poter entrare all’interno della filiale e, sue questo, non esistono dubbi.

L’ufficio comunale sta però cercando di trovare la quadra che accontenti l’istituto bancario ma che, allo stesso tempo, non provochi disagi alla comunità ed ai condomini.