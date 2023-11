Traffico in tilt in via Tripoli II tronco, via Piave, via N.Bixio, via Minghetti ed un tratto via Roma a Capo d’Orlando .

La causa è da ricercare nella perdita di gasolio di una Jeep.

È stato lo stesso proprietario della Jeep ad avvisare la Polizia Locale che è sul posto con la ditta specializzata per la bonifica della sede stradale.

Praticamente la Jeep proveniente dalla via Consolare Antica ha svoltato nella via Tripoli II Tronco poi in via Piav, successivamente sul lungomare Andrea Doria e dopo aver imboccato altre vie centrali, all’incrocio tra Via Roma e via Piave si è fermato quando la spia gli ha segnato il guasto.