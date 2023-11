Roccavaldina – Sono stati completati i lavori di restauro che hanno interessato l’antico palmento da adibire. Un risultato molto importante per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Salvatore Visalli, che aveva molto lavorato per raggiungere questo obiettivo.

L’antico palmento sarà adibito a sala mostra di arti e antichi mestieri. “Chi vuole mettere a disposizione strumenti e attrezzature artigianali -ha dichiarato il Primo Cittadino- del nostro passato, per essere esposte, può contattarmi personalmente o contattare gli uffici comunali. Facciamo in modo che il nostro passato e le nostre radici non vengano dimenticate. Grazie a tutti.”

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sgro’ di Maletto (CT). Il restauro è stato possibile grazie ad un finanziamento di 200.000 euro concesso dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture.