Nella Solennità di Tutti i Santi, il vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, presso il cimitero cittadino, ha celebrato la Santa Messa per ricordare tutti i defunti che riposano nel luogo sacro.

Alla funzione religiosa che è stata officiata anche dall’arciprete della Cattedrale don Pierangelo Scaravilli, don Carmelo Paparone, don Angelo Costanzo, don Emanuele Di Santo e don Giuseppe Di Martino, ed hanno preso parte il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, insieme alle altre autorità civili e militari, numerosi fedeli delle diverse parrocchie cittadine e i rappresentanti dell’associazione dei Carabinieri in pensione.

Le tante relazioni di affetto –ha detto il vescovo Giombanco durante l’omelia- di appartenenza famigliare, di amicizia con tanti cari fratelli e sorelle che riposano in questo cimitero, non finiscono nel nulla. Perché dinanzi alla morte, il falso svanisce. Ma se la vita è vera, la morta ci rivela, la verità più alta della vita. E se la vita è vera, non può finire tutto nel nulla, ma si trasforma in una vita nuova.