La Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Distrettuale di Barcellona Pozzo di Gotto ha delineato i gironi e il conseguente calendario del Campionato Regionale “Under 19” – Fase Provinciale.

La competizione prenderà il via Lunedì 6 Novembre e le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in 2 gironi (Girone A e B) composti da 8 formazioni, che si sfideranno in gare di andata e ritorno.

Nel Girone A sono state inserite: Città di Galati, Aluntina, Città di Mistretta, Città di Sant’Agata, Giovanile Rocca, New Eagles 2010, San Fratello e Tortorici. Nella prima giornata si sfideranno Città di Galati-San Fratello, Città di Sant’Agata-Aluntina, New Eagles 2010-Città di Mistretta e Tortorici-Giovanile Rocca.

Nel Girone B, invece, figurano le compagini di: Comprensorio del Tindari, JSL Junior Sport Lab, Nuova Igea Virtus, Nuova Rinascita, Polisportiva Gioiosa, Rodì Milici, Sinagra e Valle del Mela. La prima giornata vedrà affrontarsi Comprensorio del Tindari-Sinagra, Nuova Rinascita-JSL Junior Sport Lab, Polisportiva Gioiosa-Nuova Igea Virtus e Valle del Mela-Rodì Milici.