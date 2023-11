Capo d’Orlando: il “Merendino” è la sentinella della qualità dell’aria del territorio

Si è svolto l'evento conclusivo del progetto ERASMUS KA210 VET “I see the air in education"

Martedì scorso, presso la sede centrale dell’Istituto “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando, sono stati presentati i progetti realizzati nell’ambito del Progetto Erasmus KA210 VET “I SEE THE AIR IN EDUCATION”. Si tratta di un progetto di partenariato su piccola scala, che ha visto la collaborazione di tre enti: l’Associazione MERAKI (coordinatore), l’Associazione VEOLO EL AIRE (partner), entrambe di Valencia, e l’Istituto di istruzione superiore “F.P. Merendino” di Capo d’Orlando. Finalità del progetto Erasmus, dalla durata di poco più di un anno (1 settembre 2022 – 31 ottobre 2023), promuovere l’innovazione digitale nelle scuole ad indirizzo professionale ed educare i giovani alla sostenibilità ambientale, favorendo in tal modo lo sviluppo delle competenze digitali e “green” degli studenti. Tematica del progetto: l’inquinamento dell’aria e il monitoraggio della qualità della stessa nel contesto territoriale in cui è ubicata la nostra scuola. A tal fine, presso l’Istituto, è stata installata una centralina che rileva parametri quali: umidità, temperatura, monossido di carbonio, biossido di azoto, monossido di azoto, ozono e particolati quali PM10, PM 2,5 e PM1, i cui dati sono stati utilizzati per la realizzazione di 5 progetti, in cui sono stati coinvolti gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi “Costruzioni Ambiente e Territorio” e gli studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’indirizzo “Agricoltura Sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio” e i Proff. Amata Giuseppe, Caruso Calogero, Militi Alvaro Leone e Raffaele Addamo Antonio. I docenti sono stati formati su come sviluppare progetti incentrati su tematiche ambientali, sia in Sicilia che a Valencia, ed è stata creata una piattaforma di e-learning da supporto alle attività. Durante l’evento docenti e studenti hanno presentato i progetti realizzati. Ogni progetto ha preso le mosse da un problema ambientale reale, sono stati condotti degli studi e analizzati i dati emersi dalle rilevazioni della centralina e presentati i risultati conseguiti, seguiti da proposte concrete e sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente indirizzate a studenti, famiglie e all’intera comunità educante nonché agli enti locali. Progetto 1 – Realizzazione di un’applicazione informatica che consente l’accesso diretto ai dati sulla qualità rilevati dalla centralina.

Progetto 2 – l’impatto del riscaldamento sulla qualità dell’aria

Progetto 3 – Gli effetti dei gas NO2 e O3 sul suolo e sulla vegetazione a seguito di precipitazioni atmosferiche.

Progetto 4 – Il traffico influisce sulla qualità dell’aria intorno all’Istituto?

Progetto 5 – Una scuola a emissioni zero: bilancio tra il carbonio prodotto ed emesso dall’Istituto durante le normali attività scolastiche e quello assorbito con le attività produttive dell’azienda agraria. L’evento è stato introdotto e coordinato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ricciardello. Oltre ai docenti che hanno realizzato i progetti, è intervenuta la Prof.ssa Sapienza Mariangela, in qualità di Referente Progetti Erasmus dell’Istituto ed è stato avviato un collegamento telematico con i partner di Valencia. Nello specifico, la Dott.ssa Maria Josè Sales Montoliu, formatrice nei progetti incentrati sulla qualità dell’aria ed esponente dell’Associazione VEOLO, e la dott.ssa Ana Coulé, Responsabile del Progetto Erasmus ed esponente dell’Associazione MERAKI. All’evento hanno partecipato e sono intervenuti: il Sindaco di Naso, Gaetano Nanì, il vicesindaco di Brolo Carmelo Ziino, l’Assessore alla pubblica istruzione di Brolo, Cono Condipodaro, l’Assessore del Comune di Capo d’Orlando Galipò Carmelo, il Presidente di Legambiente Nebrodi, Salvatore Gurgone e il Dirigente del Parco dei Nebrodi, Ignazio Di Gangi, il Presidente della Pro-Loco di Capo d’Orlando, Salvatore Monastra. Leggi anche Raccuja: sabato “Giornata di partecipazione all’avvio del PUG” Patti: Inaugurata la sede della Croce Rossa Italiana – VIDEO

