Sono state definite la seconda e la terza giornata dei triangolari B e C, che riguardano le formazioni messinesi che stanno disputando il primo turno della Coppa Trinacria – Memorial “Salvatore Sajeva”, competizione riservata alle squadre di Seconda Categoria.

Il Ficarra, dopo il successo 3-1 con il Don Peppino Cutropia nella prima partita del triangolare B, affronterà in trasferta la Provinciale Mercoledì 15 Novembre alle ore 14:30; il secondo incontro del triangolare è, invece, in programma Mercoledì 8 Novembre, quando giocheranno Don Peppino Cutropia-Provinciale.

Il triangolare C, dopo la vittoria 1-0 del Roccalumera Calcio contro la Nike 2022 nella prima giornata, vedrà i match Nike 2022-Città di Francavilla Mercoledì 8 Novembre e Città di Francavilla-Roccalumera Calcio Mercoledì 15 Novembre. Negli altri incontri del primo turno da segnalare le vittorie 8-1 del Qal At contro il Vittoria e del Cassibile Fontane Bianche per 2-0 contro il Pozzallo Due.