Liberato dal mare, l’opera prima dell’avvocato cassazionista Pietro Scibilia, è approdata a Venetico, ospite della LUTE presso l’Istituto Comprensivo Stefano D’Arrigo.

L’evento di presentazione si è tenuto Domenica 29 Ottobre alla presenza dell’autore, del Vicesindaco Salvatore Mezzatesta, della Responsabile della LUTE Venetico Nella Trimarchi, delle relatrici Daniela Bombara e Rosanna Gangemi, del cantautore Natale “Baldo” Balducci e della lettrice Valentina Gangemi.

Un pomeriggio letterario dal vasto pubblico, certamente un pò fuori dal comune: attraverso i secoli sono stati evocati con comparazioni puntuali autori e opere e incrociati linguaggi artistici diversi.

Edito da Calibano Editore, il volume è solo in apparenza una godibile detective story o un thriller giudiziario, portando in sé l’ambizione del romanzo di formazione e l’urgenza di invitare alla riflessione collettiva su temi come la macchina della giustizia, il potere dei media nell’influenzarla attraverso un’opinione pubblica in cerca di eroi e di verità veloci e dogmatiche, ma anche la ludopatia, dipendenza comportamentale diffusa e ancora oggi troppo sottovalutata. L’evento si è concluso con ottimo consenso di pubblico.