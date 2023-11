Irritec, tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, è tra le 79 aziende vincitrici della sesta edizione del “Best Managed Companies” Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria diConfindustria.

Valutate sui parametri di “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”, le aziende di quest’anno sono state selezionate da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext.

«È motivo di orgoglio per noi essere stati selezionati tra le Best Managed Companies a livello nazionale. Un riconoscimento che sancisce un percorso di crescita per l’imprenditorialità italiana in cui siamo fortemente coinvolti come azienda del Made in Italy che affonda le proprie radici in Sicilia», commenta Giulia Giuffrè, membro del CdA e Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec. «Ci impegniamo ogni giorno al fine di promuovere best practice sostenibili e tutelare il Pianeta attraverso le soluzioni di irrigazione di precisione sempre più tecnologiche e innovative per rispondere al contesto attuale e che permettono l’ottimizzazione e, allo stesso tempo, il risparmio di risorse fondamentali quali l’acqua e l’energia. Nel 2024, inoltre, celebreremo i nostri 50 anni di attività, una tappa importante che ci stimola a massimizzare sempre più il nostro impegno in tema di business e sostenibilità».

«Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa. Percorso che diventa virtuoso e di lunga durata, come testimoniato dal fatto che oltre l’80% delle aziende ha vinto più di un’edizione, mentre addirittura 7 realtà sono al loro sesto anno consecutivo di premiazione», commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

«In questa sesta edizione sono state ben 79 le realtà italiane che, grazie a eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, si sono aggiudicate il BMC Award», afferma Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies. «Oggi, le organizzazioni e i loro leader devono essere sempre più pronti per vincere le numerose sfide e continuare a essere competitive e attrattive sul mercato, facendo leva sulle giuste risorse, competenze e investimenti e ponendo attenzione ai talenti in azienda».

Irritec conferma così il proprio percorso di crescita in quanto simbolo dell’eccellenza imprenditoriale siciliana che progetta e produce soluzioni complete per l’irrigazione di precisione in campo, in serra e nel settore residenziale, e come modello virtuoso tra le imprese riconosciute a livello globale per l’attenzione ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’azienda, attraverso una gestione responsabile e trasparente, si impegna per lo sviluppo di una filiera sostenibile in linea con lo statuto di Società Benefit.

La Cerimonia di Premiazione si è tenuta lunedì 30 ottobre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.