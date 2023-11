I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno arrestato un 30enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari della Stazione di San Filippo Neri, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel quartiere “Zen”, hanno colto in flagranza lo spacciatore mentre stava cedendo la sostanza stupefacente ad un acquirente.

L’uomo infatti, è stato sorpreso intento a recuperare la dose nascosta sotto una mattonella, ricevendone in cambio il denaro; immediato è scattato il controllo degli uomini dell’Arma che sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che il cliente.

La perquisizione ha consentito di rinvenire oltre 50 dosi di hashish più diversi involucri contenenti marjuana già suddivisi e destinati alla vendita al dettaglio, nonché 100 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il compratore è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.

La droga è stata sequestrata e verrà trasmessa al competente Laboratorio di Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è stato convalidato e il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.