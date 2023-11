Ha azionato la chiusura centralizzata giocando con un mazzo di chiavi contenente anche il telecomando dell’auto sulla quale si trovava. E così un bimbo di pochi mesi è rimasto intrappolato all’interno dell’autovettura, gettando nel panico i genitori.

Era stato appena sistemato dal papà sul seggiolino, ma è rimasto col telecomando in mano premendo proprio quel pulsante quando il genitore ha chiuso lo sportello dell’auto. In via San Vito di Agrigento sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno sfondati i vetri dei finestrini, aprendo l’auto dall’interno. Il bimbo è rimasto poco tempo all’interno dell’auto e come unica cura ha ricevuto le coccole dei suoi genitori che hanno tirato un sospiro di sollievo.