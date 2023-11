Si è svolto a Pedara (CT), il secondo memorial dedicato al campione siciliano Pietro Anastasi.

Per l’occasione era presente anche lo Juventus Club di Santa Lucia del Mela, in particolare il Presidente Benedetto Merulla. Merulla è stato amico di Pietro Anastasi. Anastasi inoltre è stato più volte ospite dello Juventus Club luciese. Nel corso della serata è stata consegnata una targa ricordo al Presidente Merulla. “Questo riconoscimento nel nome di Anastasi è un onore. -ha commentato il rappresentante del club luciese. -È stato emozionante ricordare “Pietruzzu”, grazie anche alla presenza della nipote”.

Proprio a breve giro l’Official Fun Club “Gaetano Scirea” spegnerà 40 candeline e per l’occasione è prevista una grande festa, che ripercorrerà le tappe del club che negli anni ha ospitato campioni di grande rilievo.

Lo Juventus club è sempre presente nella vita sociale del territorio. Proprio in questi giorni infatti sta andando avanti l’iniziativa sposata dal club e ideata dall’associazione “𝐀𝐂𝐀𝐏𝐔𝐋𝐂𝐎” che prevede di regalare giocattoli nuovi ai bambini che vivono in condizioni di disagio. Il club si mette a disposizione di tutti coloro che vogliono aderire a questa iniziativa solidale e diventa quindi una delle sedi in cui sarà possibile consegnare i giocattoli da Lunedì 30 ottobre a Domenica 10 dicembre 2023.