Due reti in sei minuti, messe a segno entrambe da Bifulco nel primo tempo, condannano il Messina a una sconfitta senza appello in casa del Taranto.

Match iniziato con i peloritani votati all’antico adagio “primo non prenderle” e padroni di casa intraprendenti e con una marcia in più, non solo metaforicamente parlando. Il vantaggio dei pugliesi non si fa attendere e arriva al quarto d’ora di gioco: Kanoute corre sulla sinistra e mette in mezzo, la sfera giunge a Bifulco che salta un uomo e scarica un sinistro sul quale Fumagalli nulla può fare per evitare la rete.

Il Taranto continua ad attaccare e al 21’ trova il raddoppio con Bifulco che, dopo una serpentina tra tre avversari, penetra in area e conclude verso la porta avversaria trovando come alleata la deviazione di Ferrara che batte impagabilmente Fumagalli.

A parte qualche ulteriore incursione dei padroni di casa, addirittura vicini al tris, non succede più nulla e il Messina torna in Sicilia con le pive nel sacco.