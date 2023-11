Diminuisce il campo di alta pressione con l’irruzione di aria più umida che, in serata, determinerà un peggioramento delle condizioni meteo. Nel corso della giornata, cielo prevalentemente nuvoloso, a tratti coperto. Possibili schiarite pomeridiane, in serata possibili piogge anche a carattere di temporale.

Temperature in calo. Il caldo anomalo dei giorni scorsi dovrebbe diventare solo un ricordo. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.