Con una cerimonia emozionante e molto partecipata, è stata presentata la nuova sede della Croce Rossa Italiana comitato del Tirreno Nebrodi di Patti.

Si tratta di una sede moderna e funzionale che si trova nei locali adiacenti la stazione ferroviaria di proprietà di RFI (Rete ferroviaria italiana) di piazza Gramsci. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Gianluca Bonsignore e alcuni sindaci del comprensorio, le autorità militari, l’associazione Carabinieri in Pensione, il parroco di Case Nuove Russo don Carmelo Paparone che ha benedetto la nuova sede e l’imam di Catania.

All’inaugurazione ha partecipato anche il Maestro Giuseppe Sidoti che con il suo violino, ha eseguito dei brani musicali che hanno emozionato i presenti.

L’Associazione della Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e nelle sue azioni a livello internazionale, si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.