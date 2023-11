Si svolgerà Sabato 11 e Domenica 12 Novembre nel Comune di San Marco d’Alunzio la seconda edizione di “San Martino nel Borgo“, con diversi appuntamenti tra degustazioni di prodotti tipici, l’assaggio del vino delle migliori cantine siciliane, musica, spettacoli, comicità con il cabarettista Massimo Spata, mostre e concorsi.

Sarà possibile gustare il vino di alcune cantine della Sicilia, tra cui “Mandrarossa”, “Planeta”, “Tenuta Rapitalà” e “Mondifeso”; anche quest’anno poi sarà presente la Fontana “Divina Aluntium”, dalla quale sgorgherà per l’occasione del buonissimo vino rosso.

Il programma della manifestazione avrà inizio Sabato 11 Novembre alle ore 16:00, con l’apertura della mostra micologica presso l’Auditorium S. Maria dei Poveri, seguita dall’Annullo Filatelico di Poste Italiane. Alle 17:00 si svolgerà il convegno “San Martino nel Borgo Aluntino”, mentre alle 18:30 si terranno l’apertura degli stand enogastronomici in Via Aluntina e l’inaugurazione della Fontana “Divina Aluntium”. Alle 19:30 ci sarà la sfilata del Gruppo folk “L’Eremo” di San Mauro Castelverde e la prima giornata si concluderà con uno spettacolo di musica folk in Piazza Aluntina.

Domenica 12 Novembre dalle ore 9:00 partiranno le visite guidate per il borgo e alle 9:30 prenderà il via il secondo concorso “Il Mastro vinaio aluntino – Vino fatto in casa“. Dalle ore 10:00 l’Associazione Micologica Idnologica Torrenova (AMIT) darà vita a una mostra micologica, con gli stand enogastronomici che riapriranno nel corso della mattinata. Alle 12:00 sarà proclamato il vincitore del concorso, presso la Fontana “Divina Aluntium”, mentre in seguito si terrà una degustazione dei vini de “Il Mastro vinaio aluntino“. Nel pomeriggio alle 16:30 ci sarà un momento dedicato ai bambini con “I bambini, l’uva e il vino“, a cura di “Animazione Marameo”, e alle 18:30 sarà presente il Gruppo folk ungherese “Ordogszeker” in Via Aluntina. Alle ore 21:00, a conclusione di “San Martino nel Borgo“, si terrà lo spettacolo di cabaret di Massimo Spata.