Passivo pesante per il Città di Sant’Agata, sconfitto per 4 a 1 nella trasferta di Lamezia Terme nel turno infrasettimanale dell’undicesima giornata di serie D.

I santagatesi, reduci dalla vittoria casalinga contro l’Acireale, partono forte e sbloccano il risultato al 39′ con Mincica che sfrutta un ottimo recupero a metà campo di Capogna ed in diagonale fa secco il portiere di casa.

I locali non ci stanno e due minuti dopo raggiungono il pari con Palermo che di testa corregge in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa il Lamezia torna in campo con maggiore decisione ed al 10’ è Carbonaro che porta avanti i gialloblù che realizza sotto la traversa.

Il Città di Sant’Agata lotta ma non trova il guizzo giusto per riaprire la contesa ed al 22’ è ancora il Lamezia a passare con Mengoli che trova da 25 metri il jolly, complice la deviazione di un difensore che mette fuori causa Iovino.

Il poker dei lametini, rimasti nel frattempo in 10 uomini per l’espulsione di Kosovan, è firmato al 48’ da Bonanno.

Il Città di Sant’Agata resta a quota 15 in classifica, con 5 vittorie e 5 sconfitte, eccetto il risultato ancora sub judice di Reggio Calabria, e domenica per la 12^ giornata ospiterà il San Luca, terz’ultimo della classe.