Il pronto riscatto dopo la sconfitta in casa della super capolista Trapani non è arrivato. La Nuova Igea Virtus non va oltre lo 0-0 al D’Alcontrea-Barone contro il Castrovillari.

Il fortino dei calabresi rimane inespugnato al termine dei 6 minuti di recupero concetti dall’arbitro. Anzi, nel finale, Filosa salva sulla linea con Staropoli fuori causa, salvando i suoi dalla beffa al 90’.

Primo tempo senza particolari sussulti. A vincere è la noia. Un’occasione per parte, ma poco da raccontare oltre a una conclusione di Cannistrà fuori misura da sotto porta e una bella punizione dell’ospite Romeo, messa in corner da Staropoli.

A inizio ripresa, Isgrò fa fuori un nugolo di avversari ma trova sulla sua strada l’estremo difensore ospite. Poi Longo trova un difensore a respingere. Castrovillari vicino al gol 57’ con Teyou che calcia sul fondo a tu per tu con Staropoli. Calabresi pericolosissimi un minuto più tardi: Varela conclude dalla distanza, Staropoli respinge e Romeo pizzica la traversa. Legno replicato dalla Nuova Igea Virtus a sette minuti dal termine del tempo regolamento con Schinnea. E anche l’assalto finale non produce i frutti sperati. Finisce 0-0.