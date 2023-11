Si sono disputati oggi pomeriggio i match di ritorno del primo turno di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria, che hanno visto la qualificazione tra le altre di Orlandina, Nasitana e Monforte San Giorgio.

L’Orlandina si è qualificata al turno successivo, nonostante la sconfitta casalinga 5-3 contro il Sinagra (nella foto); la squadra di Capo d’Orlando è comunque passata grazie alla vittoria esterna 5-0 dell’andata. Il Sinagra è andato in vantaggio all’11’ con Radici, ma l’Orlandina ha ribaltato tutto con le reti di Lo Cascio al 25′, La Rosa al 42′ e Di Marco al 50′; gli ospiti si sono imposti poi con i gol di Mancuso al 69′, Orifici all’82’, Natalotto all’85’ e Pintabona all’88’.

La Nasitana ha invece eliminato il Comprensorio del Tindari, imponendosi 4-3 in trasferta dopo i calci di rigore; i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-1 per i locali, che avevano così pareggiato l’1-2 subito all’andata con la Nasitana. La capolista del Girone C di Prima Categoria Monforte San Giorgio ottiene l’ottava vittoria stagionale, dopo le 6 vittorie consecutive in Campionato, bissando il successo dell’andata in Coppa; il Monforte ha battuto 1-0 in trasferta il Torregrotta, con la rete di La Spada, dopo la vittoria nella gara di andata per 7-1.

Accedono al secondo turno di Coppa Sicilia anche ORSA Promosport, Real Rocchenere, Città di Villafranca e Stefano Catania. L’ORSA Promosport, dopo il successo esterno dell’andata 6-3, ha pareggiato in casa 3-3 con il Rodì Milici; il grande protagonista dell’incontro è stato Materia, autore di una tripletta, mentre inutili per il Rodì le reti siglate da Puglisi, Calabrò e Celi. Il Real Rocchenere ha ribaltato l’1-2 dell’andata contro il Real Itala Franco Zagami, vincendo in casa 4-0, grazie alle doppiette di Amante e Aloisi. Il Città di Villafranca ha superato in trasferta 2-0 la Nuova Peloro, con le reti di Brancati e Di Vincenzo, dopo la vittoria anche all’andata per 1-0. Infine lo Stefano Catania ha sconfitto in casa 3-1 il Pro Falcone, dopo la vittoria 2-0 dell’andata.