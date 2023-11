Una due giorni di “cultura e gusto” che ha puntato ancora i riflettori su Brolo, concludendo una splendida estate. Notevole il successo della prima edizione di “L’Alice nel Paese delle Meraviglie”, un evento che ha trasformato il lungomare brolese in un vivace centro di esplorazione, cultura e gusto, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

“L’Alice nel Paese delle Meraviglie” più che un evento: è stata un’esperienza che ha catturato l’essenza di Brolo. Con il successo di questa prima edizione, è ormai dato certo che la Pro Loco voglia già lavorare affinché “L’Alice nel Paese delle Meraviglie” diventi un appuntamento annuale che continuerà a crescere. Amedeo Arasi, il presidente della Pro Loco Brolo, conclusa la prima dizione di “L’Alice nel paese delle Meraviglie” fa il punto: «Primissima edizione, nasce da un progetto sviluppato in questi ultimi mesi in sinergia con il Sindaco e l’amministrazione comunale di Brolo.

È stato deciso di puntare sul pesce cosiddetto “povero” come le alici e i totani, ricordando allo stesso tempo le origini di Brolo, il lavoro svolto dai pescatori e le antiche ricette, valorizzando e dando lustro a costumi e cultura del nostro paese. Un punto di partenza, con la volontà di far crescere l’iniziativa negli anni, facendola divenire un evento cardine per l’intero panorama siciliano in un periodo diverso dalla stagione estiva, al fine di migliorare l’offerta turistica.

È stato un evento che va oltre l’enogastronomia: nelle due giornate si sono svolti eventi culturali, visite guidate, convegno con professionisti del settore, mostre storiche e fotografiche, musica popolare e intrattenimento per i più piccoli con l’obbiettivo di coinvolgere più fasce d’età. Per la buona riuscita dell’iniziativa c’è stato il coinvolgimento e la disponibilità di diversi soggetti che hanno creduto fortemente in questo progetto. Una macchina organizzativa che ha coinvolto centinaia e centinaia di soggetti tra cui l’Amministrazione, l’Istituto alberghiero di Brolo, varie associazioni e i ristoratori. Il nostro ringraziamento va a coloro hanno dato il proprio contributo e si sono prodigati per la buona riuscita della prima edizione e ai tanti cittadini e turisti che sono venuti a trovarci».

Le due giornate hanno offerto una vasta gamma di attività culturali, tra cui visite guidate alla città, mostre storiche e fotografiche, con particolare merito agli scatti di Tindaro Pidonti, che raccontavano la storia di Brolo e della sua comunità, convegni con esperti del settore, nonché intrattenimento musicale popolare e attività per i più giovani. Questa diversificata programmazione ha reso il festival un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti, indipendentemente dall’età o dagli interessi.