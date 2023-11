Una luce piena e calda anche dopo la sua morte, l’associazione di volontariato di padre Sergio Natoli continua ad illuminare la via dei più deboli e a riscaldare i cuori.

Ai volontari, e a tutti, padre Sergio, poco prima della morte, ha chiesto di “Andare avanti. Dio ci ama sempre, sempre, sempre”. E così è stato. Nessuna battuta d’arresto per l’“Arcobaleno dei popoli”, associazione di volontariato da lui fondata, che continua con progetti di integrazione, sempre a fianco dei migranti, soprattutto se in condizioni svantaggiate. Per tanti anni padre Sergio Natoli, sacerdote pattese degli Oblati di Maria Immacolata, ha svolto il proprio servizio a Palermo, accogliendo e aiutando tutti, soprattutto immigrati, e diventando un punto si riferimento, anche negli ultimi anni, durante i quali un tumore lo ha debilitato nel corpo ma non ha scalfito il suo zelo, fino alla morte, avvenuta il 24 maggio scorso.

Un vero testimone dell’universalità della Chiesa, della fraternità, della possibilità di uno “scambio” continuo ed arricchente, anche se di culture e religioni diverse. Presente il vescovo Guglielmo Giombanco, che ha esortato tutti a “proseguire sui passi di padre Sergio, infaticabile costruttore di fraternità”. Una cerimonia commemorativa che ha confermato con forza come la strada solcata da padre Sergio sia stata intrapresa come via sicura, da molti che continueranno il percorso. In pellegrinaggio a Patti per pregare sulla tomba di famiglia dove riposa il sacerdote, numerosi rappresentanti della comunità “Arcobaleno dei Popoli”, oltre che di migranti, accompagnati da padre Luca Polello, degli Oblati.