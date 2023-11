Un multimilionario giapponese ha affittato due alberghi cinque stelle di lusso, ovvero il “Grand Hotel et des Palmes” e “Villa Igiea” e gli hotel Mercure, Astoria, Politeama, oltre a diversi b&b, per la sua convention a Palermo per cui è previsto l’arrivo di 1.400 persone.

Il tycoon ha anche affittato per sette giorni il Teatro Politeama, gestito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, dove si svolgeranno cene e incontri e il Teatro Massimo dove è in programma l’esibizione di artisti e musicisti.

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, però, è irritato di avere appreso la notizia dell’affitto dei due teatri dai giornali e pone la questione della mancata riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza publica. Il Sindaco di Palermo, La Galla, parla di autonomia decisione dei relativi consigli di amministrazione, reputando “eccessiva ogni preoccupazione di sicurezza che, in ogni caso, sarà garantita dai competenti e locali organi di vigilanza e controllo del territorio”.