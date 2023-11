Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Raffaele Baglieri, Presidente dell’associazione ETS denominata I Sorrisi degli Ultimi ODV, una bella realtà nata a Noto, che dal 2019 svolge amorevolmente la sua attività su tutto il territorio nazionale, in particolar modo in Calabria e Sicilia. Una “missione speciale” per regalare tanti sorrisi ai piccoli pazienti onocologici e non, e dare accoglienza ai bambini migranti.

Personalmente penso che la cosa più bella ed intensa che un essere umano può donare è la sua esperienza. Sono cresciuto per strada, è stata la mia maestra e mi sono formato come padre, marito ed uomo ascoltando, studiando, leggendo tutto quello che riguarda personaggi come Falcone, Dalla Chiesa, Borsellino, Ultimo. Quando entriamo nei reparti oncologici pediatrici, dove vivono e combattono bambini che dovrebbero solo giocare e divertirsi ed i loro genitori, all’inizio si percepisce molta rabbia…nei confronti della vita, nei confronti della religione, nei confronti del destino. La percepisci nell’atmosfera, all’inizio rigida ed arrabbiata. Poi tocca a noi, a far capire e trasmettere che siamo lì per aiutarli e ci siamo fatti centinaia di chilometri, rinunciando a ferie, tempo libero, impegni personali, anche se non li conosciamo.

E lì inizia a sciogliersi qualcosa…è una magia che si trasforma in sorrisi. I bambini vedono “natali alternativi”, i genitori si sentono pensati e soprattutto ascoltati. Sembra che in un momento la bambina non percepisce che si trova in un reparto dove il suo nemico potrebbe portarla alla morte, e questa meravigliosa bambina ci vede come “babbi natali” che l’hanno pensata solo perchè le vogliono bene. I genitori iniziano ad avere più fiducia nei confronti della vita, che il bene esiste, e che c’è ancora qualcuno che ci crede. Falcone e Borsellino dicevano: “Chi ha la possibilità di fare qualcosa, ha il dovere di farla”.

Dalla Chiesa combatteva la mafia per guardare a testa alta e negli occhi i suoi figli ed i suoi nipoti. Noi ci stiamo semplicemente provando…abbiamo la possibilità di fare qualcosa e vogliamo farla, perché siamo genitori che vogliono lasciare un mondo migliore ai propri figli e doniamo la nostra esperienza, perchè in quei reparti ci abbiamo vissuto, pianto, riso, combattuto e sappiamo cosa serve. Basta poco…pensaci un semplice giocattolo affinché il cancro infantile, anche solo per quel giorno o per quelle ore in cui ci siamo noi, esce fuori da quel reparto e diventa solo un segno zodiacale. È il nostro nemico, siamo coscienti che un giorno ci farà a pezzi a noi che ci stiamo semplicemente provando, ma siamo felici di provarci e fare la nostra parte. Ho vissuto tante storie, ma una mi è rimasta impressa.

Un giorno abbiamo realizzato un’iniziativa a Catania ed una bambina stava male e non voleva fare la chemio. Quel giorno ci siamo andati, le abbiamo regalato un giocattolo e le abbiamo donato un sorriso…il giorno dopo ha iniziato le cure ed oggi sta bene…ecco a cosa serve il nostro giocattolo e la nostra voglia di regalare sorrisi. In questa strana vita c’è il male, non lo nascondo, ma c’è tanta voglia di fare del bene…e basta veramente poco !!! Mi chiedi cosa percepisco quando entro in quei reparti? All’inizio rabbia e delusione, poi curiosità e calore, successivamente speranza e voglia di vivere, ed infine combattere contro questo nemico che sembra sempre troppo forte. Lo è davvero…ma noi ci siamo e saremo sempre al fianco dei nostri meravigliosi bambini e dei loro genitori…perché lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e continueremo a farlo…e sarà bellissimo !!!