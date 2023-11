Si è chiuso con tre condanne a 3 anni e 6 mesi davanti alla prima sezione penale del tribunale il processo “Protesi d’oro”.

Erano imputati tre medici: il professore Letterio “Elio” Calbo, 75 anni, all’epoca dei fatti a Endocrinochirurgia del Policlinico; del suo vice, il prof. Massimo Marullo, 65 anni, e del dott. Enrico Calbo, 46 anni, figlio del prof. Elio, all’epoca specializzando nello stesso reparto diretto dal genitore. Il processo si è chiuso dopo sei anni e ha visto impegnati nella difesa gli avvocati Giuseppe Carrabba, Piero Pollicino, Piero Cami e Giuseppe Lattanzi.

Le richieste dell’accusa, rappresenta dal pm Francesca Bonanzinga, aveva chiesto al collegio presieduto dal giudice Adriana Sciglio per tutti e tre i medici la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per falso. Per le altre contestazioni accusatorie è intervenuta la prescrizione. Le indagini della Sezione di Pg della polizia scattarono nel 2013 e tre anni dopo portarono agli arresti domiciliari i tre medici.