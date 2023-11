Sara Gargano è la nuova segretaria regionale dell’Orsa. È stata eletta in occasione del terzo congresso che si è svolto nella nuova sede del sindacato che ha aperto le porte in via Reggio Calabria, accanto alla sede del dopo lavoro ferroviario.

Al centro del confronto i temi caldi delle vertenze che vedono il sindacato autonomo sempre in prima linea. “Per un sindacato riformista“ il titolo del congresso durante il quale il segretario nazionale Mariano Massaro ha parlato delle sfide che attendono tutti loro a tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori.