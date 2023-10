Dal 17 novembre ci saranno i primi distacchi idrici per consentire vengano eseguiti i lavori di sostituzione e potenziamento della condotta che porta acqua a Messina.

L’obiettivo dell’amministrazione Basile è quello di portare nelle case dei messinesi l’acqua h24 entro il 2026. Per 24 ore il prossimo 17 novembre verrà sospesa l’erogazione idrica per consentire la sostituzione dell’apparecchiature come i pozzetti ormai vetusti da Piedimonte a Sant’Alessio.

Giorno 3 è previsto un incontro con la protezione civile per programmare gli interventi di supporto necessari a mitigare i disagi che si potrebbero verificare in seguito allo stop.

Sono già stati posizionati degli anelli di ispezione di portata a Mangialupi e in altre zone della città per consentire un monitoraggio in tempo reale del flusso idrico che consentiranno quindi di sapere in tempo reale se ci sono perdite nelle rete.”

Sono 20 i milioni a disposizione per sostituire tutta la rete terziaria del centro città. Si comincerà a gennaio 2024.