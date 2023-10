Dopo le numerose segnalazioni di disagio riguardo al trasporto scolastico pervenute dagli studenti sampietrini che frequentano le scuole superiori di Patti, l’Amministrazione chiede all’azienda a cui ha affidato il servizio di provvedere alla risoluzione dei problemi.

Dal centro montano e dalle contrade limitrofe, in molti raggiungono quotidianamente Patti e, a loro dire, scomodamente. I reclami riguardano i mezzi utilizzati, che parrebbero inadatti al servizio di linea extraurbano per tipologia dell’abitacolo e, soprattutto, per il ridotto numero di posti a sedere. A risultare potenzialmente pericoloso è il dover percorrere diversi chilometri, peraltro caratterizzati da diverse curve e pendenze, senza un numero di posti sufficienti ai passeggeri.

Per questo, le numerose lamentele giunte anche dalle famiglie sono state accolte dall’Amministrazione sampietrina che chiede una maggiore efficienza all’azienda a cui ha affidato il servizio: «Viste le reiterate segnalazioni da parte di chi ogni giorno viaggia lungo la tratta Patti–San Piero Patti, peraltro tortuosa e di lunga distanza e – si legge nella nota a firma dell’assessore alla pubblica istruzione, Salvatore Pantano – considerata l’importanza della problematica e anche il notevole sforzo economico sostenuto da questa Amministrazione comunale per garantire un servizio di trasporto scolastico gratuito ed efficace per gli alunni residenti, si chiede di voler relazionare circa l’utilizzo di questa tipologia di mezzi e di porre rimedio alla problematica segnalata».