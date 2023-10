Una rappresentanza del Comune di San Marco d’Alunzio si è recata nel weekend appena trascorso sulla costiera amalfitana, per partecipare alla prima Coppa Nazionale del Torneo di Calcio a 5 non professionistico “I Borghi più belli d’Italia”.

Al torneo, svoltosi da Venerdì 27 a Domenica 29 Ottobre, hanno partecipato diversi borghi appartenenti alla Rete dei “Borghi più belli d’Italia”, provenienti da tutta Italia e che si sono sfidati in una tre giorni di sport e di turismo.

La squadra aluntina, formata da ragazzi di San Marco d’Alunzio, si è distinta per professionalità e sportività, portando a casa un’esperienza soddisfacente. La compagine di San Marco ha conquistato 2 vittorie su 3 incontri (superando la cittadina calabrese di Tropea per 5-1 e quella siciliana di Petralia Soprana per 8-5), e può ritenersi soddisfatta di aver aderito all’iniziativa, dimostrando spirito di squadra e attaccamento al proprio Comune.

“Un grazie particolare, dunque, va ai ragazzi che hanno dato piena disponibilità, per giocare e rappresentare San Marco d’Alunzio, raggiungendo un buon risultato – dichiara l’Amministrazione Comunale -. Il Borgo di San Marco d’Alunzio è stato valorizzato ancora una volta fuori dal territorio siciliano. I partecipanti al torneo, gli amministratori e gli accompagnatori hanno potuto conoscere altri borghi, ma anche apprezzare altre usanze e prodotti tipici di un’altra Regione, come quella della Campania, all’insegna del gioco e della compagnia. Ben vengano questi momenti di condivisione, poiché rendono San Marco più visibile e ci permettono di confrontarci con altre realtà, sfruttando i punti forti del nostro Comune e prendendo spunto dalle migliorie riscontrate in altri luoghi. Ogni esperienza può, infatti, aiutare tutta la comunità aluntina a migliorare il proprio Borgo e a crescere sempre di più”.